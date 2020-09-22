Филимонов о трагедии 2 мая в Одессе: никакие политические амбиции не стоят ни одной жизни

Кандидат в мэры Одессы от "Слуги народа" Олег Филимонов высказал свое отношение к трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов, в которой погибли 48 человек.

В интервью "Интерфакс-Украина" комик, который пошел в политику, заявил, что никакие политические амбиции не стоят ни одной жизни человека.

"Я считаю, что никакие политические амбиции кого бы то ни было – тех, других – не важно, не стоят ни одной жизни. А тут погибло более 40 человек", – отметил Филимонов.

По словам кандидата в мэры, уже прошло шесть лет, но ответа на вопрос "Что произошло?" так и нет. Он уточнил, что речь идет не только о юридическом аспекте дела.

Также Филимонов отказался комментировать результаты расследования "Группы 2 мая" по трагедии.

"Пока окончательного ответа на этот вопрос не будет, я не могу комментировать. Я могу не поддерживать их политическую точку зрения, но мне больно за людей, которые погибли, и их семьи", – отметил он.

Напомним, что 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими активистами. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибло 48 человек, около 250 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, комика Олега Филимонова выдвинули кандидатом в мэры Одессы на съезде партии "Слуга народа" в конце августа.