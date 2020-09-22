Філімонов про трагедію 2 травня в Одесі: ніякі політичні амбіції не варті жодного життя

Кандидат в мери Одеси від "Слуги народу" Олег Філімонов висловив своє ставлення до трагедії 2 травня 2014 року в Будинку профспілок, в якій загинули 48 людей.

В інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" комік, який пішов в політику, заявив, що ніякі політичні амбіції не варті жодного життя людини.

"Я вважаю, що ніякі політичні амбіції кого б то не було – тих, інших – байдуже, не варті жодного життя. А тут загинуло понад 40 осіб", – зазначив Філімонов.

За словами кандидата в мери, вже пройшло шість років, але відповіді на питання "Що сталося?" так і немає. Він уточнив, що йдеться не тільки про юридичний аспект справи.

Також Філімонов відмовився коментувати результати розслідування "Групи 2 травня" щодо трагедії.

"Поки остаточної відповіді на це питання не буде, я не можу коментувати. Я можу не підтримувати їхню політичну точку зору, але мені боляче за людей, які загинули, і їхні сім'ї", – зазначив він.

Нагадаємо, що 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові зіткнення між патріотично налаштованими громадянами і проросійськими активістами. В результаті конфлікту і подальшої пожежі в Будинку профспілок загинуло 48 осіб, близько 250 отримали поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коміка Олега Філімонова висунули кандидатом в мери Одеси на з'їзді партії "Слуга народу" наприкінці серпня.