Под Одессой умерла участница ультрамарафона, которую искали 8 часов
Член сборной Украины по суточному бегу Екатерина Катющева, которая пропала во время ультрамарафона "Ультра-Трейл Куяльник" в Одесской области, умерла в больнице.
Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов в Facebook. Девушку нашли спустя 8 часов поисков. Оказалось, что она получила тепловой удар, а затем переохлаждение.
"Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов", – написал Соколов.
Напомним, изначально подозревали, что девушку похитили на автомобиле. На ее поиски были направлены сотрудники полиции, кинологи, спецподразделение ГУ НП с приборами ночного видения и прокуратура. Поисковая операция длилась до ночи и завершились после того, как правоохранители подключили специалистов уголовного блока.
Поиски продолжались 8 часов с участием около 40 волонтеров.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге Днепропетровской области пропал 51-летний Шепута Дмитрий Юрьевича. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 7 июня.