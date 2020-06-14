Під Одесою померла учасниця ультрамарафону, яку шукали 8 годин

Гліб Іванов Одеса 21:28, 14.06.2020 Оновлено: 21:40, 14.06.2020

Членкиня збірної України з добового бігу Катерина Катющева, яка зникла під час ультрамарафону "Ультра-Трейл Куяльник" в Одеській області, померла в лікарні.

Про це в неділю, 14 червня, повідомив прессекретар Одеської обласної державної адміністрації Денис Соколов у Facebook. Дівчину знайшли через 8 годин пошуків. Виявилося, що вона отримала тепловий удар, а потім переохолодження.

"Інсульт. Лікарі обласної лікарні зробили все, що могли. Ви самі розумієте, що таке 8 годин без свідомості в пустелі при температурі під 40 градусів", – написав Соколов.

Дівчина була членкинею збірної України з добового бігу
Instargam Катерини Катющевой
Дівчина була членкинею збірної України з добового бігу
Instargam Катерини Катющевой

Нагадаємо, спочатку підозрювали, що дівчину викрали на автомобілі. На її пошуки були направлені співробітники поліції, кінологи, спецпідрозділ ГУ НП з приладами нічного бачення і прокуратура. Пошукова операція тривала до ночі і завершилися після того, як правоохоронці підключили фахівців кримінального блоку.

Пошуки тривали 8 годин за участю близько 40 волонтерів. Катющеву знайшли без свідомості ближче до ночі і госпіталізували.

Facebook Дениса Соколова

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі Дніпропетровської області пропав 51-річний Шепута Дмитро Юрійовича. Чоловік пішов з дому в невідомому напрямку 7 червня.

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