Під Одесою померла учасниця ультрамарафону, яку шукали 8 годин

Членкиня збірної України з добового бігу Катерина Катющева, яка зникла під час ультрамарафону "Ультра-Трейл Куяльник" в Одеській області, померла в лікарні.

Про це в неділю, 14 червня, повідомив прессекретар Одеської обласної державної адміністрації Денис Соколов в Facebook. Дівчину знайшли через 8 годин пошуків. Виявилося, що вона отримала тепловий удар, а потім переохолодження.

"Інсульт. Лікарі обласної лікарні зробили все, що могли. Ви самі розумієте, що таке 8 годин без свідомості в пустелі при температурі під 40 градусів", – написав Соколов.

Дівчина була членкинею збірної України з добового бігу

Дівчина була членкинею збірної України з добового бігу

Нагадаємо, спочатку підозрювали, що дівчину викрали на автомобілі. На її пошуки були направлені співробітники поліції, кінологи, спецпідрозділ ГУ НП з приладами нічного бачення і прокуратура. Пошукова операція тривала до ночі і завершилися після того, як правоохоронці підключили фахівців кримінальної блоку.

Пошуки тривали 8 годині за участю близько 40 волонтерів.

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