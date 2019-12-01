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2 декабря • обновлено в 00:40
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/ Одесса

Под Одессой маршрутка попала в жуткое ДТП: много раненых. Фото

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В районе села Александровка под Одессой вечером 1 декабря легковой автомобиль врезался в маршрутный автобус, в результате чего пострадало несколько человек.

Автомобиль Hyundai выскочил на встречную полосу и лоб в лоб ударил автобус, следовавший из Одессы в Черноморск по маршруту №25. Об этом OBOZREVATEL сообщили очевидцы происшествия (чтобы посмотреть фото с места аварии, доскролльте страницу до конца).

Маршрутка с пассажирами попала в страшное ДТП под Одессой

Маршрутка с пассажирами попала в страшное ДТП под Одессой

Сайт Черноморска 04868.ua

По состоянию на 21:30 большое количество скорых и пожарные машины работают на месте аварии. Есть много пострадавших, в том числе с очень тяжелыми травмами.

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Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

"В автобусе сильно пострадали люди на переднем сидении", — рассказала свидетель ДТП Мария Мельниченко.

По последним данным, ранены восемь человек. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Маршрутка с пассажирами попала в страшное ДТП под Одессой

Маршрутка с пассажирами попала в страшное ДТП под Одессой

Telegram-канал "Черноморск@online"

Маршрутка с пассажирами попала в страшное ДТП под Одессой

Маршрутка с пассажирами попала в страшное ДТП под Одессой

Сайт Черноморска 04868.ua

Маршрутка с пассажирами попала в страшное ДТП под Одессой

Маршрутка с пассажирами попала в страшное ДТП под Одессой

Сайт Черноморска 04868.ua

Маршрутка с пассажирами попала в страшное ДТП под Одессой

Маршрутка с пассажирами попала в страшное ДТП под Одессой

Telegram-канал "Черноморск@online"

Маршрутка с пассажирами попала в страшное ДТП под Одессой

Маршрутка с пассажирами попала в страшное ДТП под Одессой

Telegram-канал "Черноморск@online"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сентябре под Одессой произошло другое страшное ДТП, унесшее несколько человеческих жизней.

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Автор
Андрей Шорохов
Место
Украина Одесса
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