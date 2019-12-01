Под Одессой маршрутка попала в жуткое ДТП: много раненых. Фото

В районе села Александровка под Одессой вечером 1 декабря легковой автомобиль врезался в маршрутный автобус, в результате чего пострадало несколько человек.

Автомобиль Hyundai выскочил на встречную полосу и лоб в лоб ударил автобус, следовавший из Одессы в Черноморск по маршруту №25. Об этом OBOZREVATEL сообщили очевидцы происшествия (чтобы посмотреть фото с места аварии, доскролльте страницу до конца).

Маршрутка с пассажирами попала в страшное ДТП под Одессой Сайт Черноморска 04868.ua

По состоянию на 21:30 большое количество скорых и пожарные машины работают на месте аварии. Есть много пострадавших, в том числе с очень тяжелыми травмами.

Новости Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

"В автобусе сильно пострадали люди на переднем сидении", — рассказала свидетель ДТП Мария Мельниченко.

По последним данным, ранены восемь человек. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Маршрутка с пассажирами попала в страшное ДТП под Одессой Telegram-канал "Черноморск@online"

Маршрутка с пассажирами попала в страшное ДТП под Одессой Сайт Черноморска 04868.ua

Маршрутка с пассажирами попала в страшное ДТП под Одессой Сайт Черноморска 04868.ua

Маршрутка с пассажирами попала в страшное ДТП под Одессой Telegram-канал "Черноморск@online"

Маршрутка с пассажирами попала в страшное ДТП под Одессой Telegram-канал "Черноморск@online"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сентябре под Одессой произошло другое страшное ДТП, унесшее несколько человеческих жизней.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал