Під Одесою маршрутка потрапила в жахливу ДТП: багато поранених. Фото

У районі села Олександрівка під Одесою увечері 1 грудня легковий автомобіль врізався в маршрутний автобус, в результаті чого постраждало кілька людей.
Автомобіль Hyundai вискочив на зустрічну смугу і лоб в лоб вдарив автобус, який прямував з Одеси до Чорноморська по маршруту №25. Про це OBOZREVATEL повідомили очевидці події (щоб подивитися фото, з місця аварії доскрольте сторінку до кінця).
Маршрутка з пасажирами потрапила в страшне ДТП під Одесою
Сайт Чорноморська 04868.ua
Станом на 21:30 велика кількість швидких і пожежні машини працюють на місці аварії. Є багато постраждалих, в тому числі з дуже важкими травмами.
"В автобусі сильно постраждали люди на передньому сидінні", - розповіла свідок ДТП Марія Мельниченко.
За останніми даними, поранено вісім осіб. Постраждалим надається медична допомога.
Маршрутка з пасажирами потрапила в страшне ДТП під Одесою
Telegram-канал "Черноморск@online"
Маршрутка з пасажирами потрапила в страшне ДТП під Одесою
Сайт Чорноморська 04868.ua
Маршрутка з пасажирами потрапила в страшне ДТП під Одесою
Сайт Чорноморська 04868.ua
Маршрутка з пасажирами потрапила в страшне ДТП під Одесою
Telegram-канал "Черноморск@online"
Маршрутка з пасажирами потрапила в страшне ДТП під Одесою
Telegram-канал "Черноморск@online"
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у вересні під Одесою стався інший страшне ДТП, яке забрало кілька людських життів.
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