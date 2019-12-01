Під Одесою маршрутка потрапила в жахливу ДТП: багато поранених. Фото

У районі села Олександрівка під Одесою увечері 1 грудня легковий автомобіль врізався в маршрутний автобус, в результаті чого постраждало кілька людей.

Автомобіль Hyundai вискочив на зустрічну смугу і лоб в лоб вдарив автобус, який прямував з Одеси до Чорноморська по маршруту №25. Про це OBOZREVATEL повідомили очевидці події (щоб подивитися фото, з місця аварії доскрольте сторінку до кінця).

Маршрутка з пасажирами потрапила в страшне ДТП під Одесою Сайт Чорноморська 04868.ua

Станом на 21:30 велика кількість швидких і пожежні машини працюють на місці аварії. Є багато постраждалих, в тому числі з дуже важкими травмами.

Новини Опубліковано список постраждалих у ДТП з автобусом на Забайкаллі

"В автобусі сильно постраждали люди на передньому сидінні", - розповіла свідок ДТП Марія Мельниченко.

За останніми даними, поранено вісім осіб. Постраждалим надається медична допомога.

Маршрутка з пасажирами потрапила в страшне ДТП під Одесою Telegram-канал "Черноморск@online"

Маршрутка з пасажирами потрапила в страшне ДТП під Одесою Сайт Чорноморська 04868.ua

Маршрутка з пасажирами потрапила в страшне ДТП під Одесою Сайт Чорноморська 04868.ua

Маршрутка з пасажирами потрапила в страшне ДТП під Одесою Telegram-канал "Черноморск@online"

Маршрутка з пасажирами потрапила в страшне ДТП під Одесою Telegram-канал "Черноморск@online"

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у вересні під Одесою стався інший страшне ДТП, яке забрало кілька людських життів.

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