Под Одессой горела вторая за сутки база отдыха. Фото и видео

На базе отдыха под Одессой 17 ноября произошел пожар. Это уже второй такой случай в регионе за последние сутки.

Как сообщается на сайте ГСЧС Одесской области, сведения о пожаре на "Южной волне", что в городе Южный, поступили в 20:50. К 22:06 возгорание удалось ликвидировать (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Огонь распространился на площади 100 квадратных метров и охватил 9 заброшенных деревянных домиков. Причина возгорания пока неизвестна, пострадавших или погибших нет.

Как пишет местное издание "Думская", на территории базы отсутствовало электроснабжения, что исключает версию с замыканием.

По данным " Re:пост ", эта же база уже горела в январе 2021 года. Тогда пожар тушили три часа.

Отметим, что это второй такой случай в области за последние сутки. Так, 16 ноября стало известно о мощном пожаре на базе "Лаванда" в селе Грибовка. Тогда огонь охватил 300 квадратных метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в октябре произошел пожар в парке отдыха "Березка". Площадь возгорания составил почти 5 тысяч квадратов.