На Одесщине массово отравились суррогатным алкоголем: четыре человека умерли, семь в больнице

В селе Старостино Раздельнянского района Одесщины произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. По состоянию на 9 часов утра 7 июля четыре человека скончались, еще семеро – в больнице в тяжелом состоянии.

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Правоохранители задержали женщину, продававшую отравленную продукцию, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области. Трагедия произошла 5 июля.

В тот день "скорая" один за другим госпитализировала людей, которым стало плохо после употребления водки кустарного производства из местного магазина.

Трое скончались в больнице, смерть еще одного мужчины медики констатировали по месту жительства.

Предварительная причина смерти – токсическое действие и отравление химическими веществами. Семь человек сейчас в критическом состоянии.

Женщина, которая продала суррогатный алкоголь, задержана по подозрению в реализации незаконно изготовленных спиртосодержащих веществ, что привело к отравлению и смерти людей. Назначен ряд судэкспертиз.

Материалы дела переданы в территориальное управление Бюро экономической безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Одесщине разоблачили подпольное производство "брендовых" духов. Правоохранители изъяли у делков 2 тыс. литров.

– В Одесской области 15 июня двое детей отравились алкоголем, их экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

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