Чиновники Одесского горсовета "нажили" более 130 млн на схеме с недвижимостью

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 10 июня сообщили о подозрении в нанесении 131 млн грн убытков территориальной общине Одессы трем чиновникам Одесского горсовета, а также основателю частной компании.

Их подозревают в организации схемы выкупа недвижимости за средства местного бюджета по завышенной цене, сообщается на сайте НАБУ.

НАБУ сообщило о подозрении трем чиновникам Одесского горсовета

Речь идет о директоре департамента коммунальной собственности, главе постоянной комиссии, руководителе юридического департамента Одесского горсовета, а также руководителя и основателя коммерческой структуры (продавца недвижимости).

"В 2016 году Одесский городской совет выкупил у коммерческой структуры нежилую недвижимость общей площадью более 6 тыс. кв. м, расположенную на 141 га. Благодаря этому участку, который находился в коммунальной собственности, планировали увеличить площади для захоронений на кладбище "Западное", что в Одессе. Цену выкупа определили в более 146 млн грн якобы по результатам независимой оценки. Однако за два года спустя экспертиза, проведенная государственным специализированным экспертным учреждением в рамках расследования НАБУ и САП, установила, что цену выкупа завысили более чем в 10 раз (реальная стоимость составляла около 15 млн грн), а данные, на основании которых ее определили в 2016 году, оказались ложными", – отметили в НАБУ.

В итоге 146 млн грн, которые поступили коммерческой компании от департамента коммунальной собственности, собственники вывели и легализовали через ряд субъектов хозяйствования. По данным следствия, чиновники Одесской мэрии и компании действовали совместно, осознавая незаконный характер своих действий.

Расследование начал главная военная прокуратура еще в 2016 году, а в 2018-м дело передали НАБУ.

14 мая 2020 года о подозрении сообщили руководителю одной из коммерческих компаний, через которую легализовали средства. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 2 июня избрала ему меру пресечения в виде залога в размере 2,5 млн грн.

О подозрении оценщику имущества сообщили 15 мая.

Детективы устанавливают местонахождение других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова, которого подозревают в недекларировании 16,3 миллиона гривен доходов.