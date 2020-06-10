Чиновники Одеської міськради "нажили" понад 130 млн на схемі з нерухомістю

Детективи Національного антикорупційного бюро України 10 червня повідомили про підозру трьом чиновникам Одеської міськради, а також засновнику приватної компанії у нанесенні 131 млн грн збитків територіальній громаді Одеси.

Їх підозрюють в організації схеми викупу нерухомості за кошти місцевого бюджету за завищеною ціною, повідомляється на сайті НАБУ.

НАБУ повідомило про підозру трьом чиновникам Одеської міськради

Йдеться про директора департаменту комунальної власності, голові постійної комісії, керівника юридичного департаменту Одеської міськради, а також керівника і засновника комерційної структури (продавця нерухомості).

"У 2016 році Одеська міська рада викупила в комерційної структури нежитлову нерухомість загальною площею понад 6 тис. кв. м, розташовану на 141 га. Завдяки цій ділянці, яка перебувала у комунальній власності, планували збільшити площі для поховань на кладовищі "Західне", що в Одесі. Ціну викупу визначили у понад 146 млн грн нібито за результатами незалежної оцінки. Однак за два роки потому експертиза, проведена державною спеціалізованою експертною установою в межах розслідування НАБУ та САП, встановила, що ціну викупу завищили більш ніж у 10 разів (реальна вартість становила близько 15 млн грн), а дані, на підставі яких її визначили у 2016 році, виявилися неправдивими", – зазнавили в НАБУ.

Як наслідок, 146 млн грн, які надійшли комерційної компанії від департаменту комунальної власності, власники вивели і легалізували через ряд суб'єктів господарювання. За даними слідства, чиновники Одеської мерії та компанії діяли спільно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій.

Розслідування почав головна військова прокуратура ще в 2016 році, а в 2018-му справу передали НАБУ.

14 травня 2020 року про підозрі повідомили керівнику однієї з комерційних компаній, через яку легалізували кошти. Апеляційна палата Вищого антикорупційного судна 2 червня обрала йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2,5 млн грн.

Про підозрі оцінювачу майна повідомили 15 травня.

Детективи встановлюють місцезнаходження інших осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро завершило розслідування щодо мера Одеси Геннадія Труханова, якого підозрюють в недекларуванні 16,3 мільйона гривень доходів.