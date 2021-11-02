Крики отчаяния, мольбы о помощи и слезы: один день работы волонтеров в Одессе. Видео

Ситуация в ведомственных больницах Одессы катастрофическая. Реанимационных мест нет больше недели. Кислорода не хватает. Волонтерам звонит множество людей, нуждающихся в помощи.

Основательница и директор благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова обнародовала на своей странице в Facebook короткое видео о работе волонтеров. На кадрах – всего три минуты из жизни офиса общественной организации, но у них море отчаяния, слез, криков о помощи (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

Люди умоляют помочь с местами в ковидных больницах, просят найти знакомства, предлагают даже заплатить. Но мест нет, и здесь не посодействуют ни знакомства, ни средства.

Видео дня

"Я ничем не могу помочь... Извините...", – с дрожью в голосе говорит волонтер по очередной просьбе помочь с госпитализацией.

С кислородными концентраторами также беда – их в офисе осталось всего два.

Три минуты из жизни офиса волонтеров смотрите в видео:

Как сообщал OBOZREVATEL, волонтер Екатерина Ножевникова рассказала о ситуации в COVID-больницах Одессы.