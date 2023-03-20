''Это Америка запускает ракеты'': в Одессе таксист отказался выключить российские песни и рассказал о ''нацистах'' в Украине. Видео

В Одессе водитель такси оказался предателем Родины. Он отказался выключать песни российских исполнителей по радио и заявил пассажирке о "нацистах" в Украине.

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Об этом сообщил Telegram-канал OBOZREVATEL. Кроме того, он с уверенностью утверждал, что ракеты по Украине запускает Америка.

Жительница Одессы села в такси и попросила водителя переключить российскую музыку, на что получила отказ.

Таксист объяснил, что "он вырос в Одессе и всегда говорил на русском языке".

Когда девушка заявила, что не хочет слушать песни российских исполнителей, ведь их страна пускает ракеты по Украине, водитель заявил, что это "Америка запускает ракеты".

Кроме того, водитель заявил, что с радостью бы поехал в Россию жить, ведь в Украине "полно нацистов", но его не выпускают из страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, очередной скандал на этой почве разразился в Одессе – посетительницу отказались обслуживать на украинском языке в одном из заведений общественного питания. Вместо того, чтобы перейти на государственный язык, владелец предпочел вступить в спор.

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