Экс-губернатор Степанов закупил для Одесской инфекционной больницы аппарат ИВЛ

Экс-губернатор Одесской области Максим Степанов передал аппарат искусственной вентиляции легких SV Aura Profi инфекционной больнице.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Степанов отметил, что найти такой аппарат было сложной задачей.

"Друзья, удалось найти аппарат искусственной вентиляции легких SV Aura Profi. Это были самые сложные поиски в моей жизни. Аппарат уже передал в Одесскую инфекционную больницу. Со средствами индивидуальной защиты ситуация еще сложнее. Ищем, собираем по крупицам", – написал Степанов.

Максим Степанов закупил для Одесской инфекционной больницы аппарат ИВЛ

Отметим, найти это оборудование получилось пока только у него. Сейчас во всем мире это является первой необходимостью для тяжелых пациентов с COVID-19. Больницы становятся в очередь за ИВЛ, а производители не успевают удовлетворять заказ. При этом без ИВЛ спасти человека с осложнением от коронавируса невозможно.

Политик добавил, что "со средствами индивидуальной защиты ситуация еще сложнее". И обратился к друзьям и подписчикам за помощью.

"Друзья, не проходим мимо. Просьба ко всем, у кого есть финансовая возможность или выход на производителей или поставщиков, присоединяйтесь", – написал бывший глава Одесской ОГА.

Отметим, что на весь регион в наличии имеется всего 136 таких аппаратов. Волонтеры бьют тревогу и называют это катастрофой. Такая же ситуация с одноразовыми костюмами биозащиты – на данный момент их 150 при суточной потребности в 7600.

Напомним, ранее Степанов заявил, что Кабмин должен принять срочные меры для спасения экономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 11 человек закрыты на карантин в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию.

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