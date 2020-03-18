Ексгубернатор Степанов закупив для Одеської інфекційної лікарні апарат ШВЛ

Ексгубернатор Одеської області Максим Степанов передав апарат штучної вентиляції легень SV Aura Profi інфекційній лікарні.

Про це він написав на своій сторінці у Facebook. Степанов зазначив, що знайти такий пристрій було складним завданням.

"Друзі, вдалося знайти апарат штучної вентиляції легень SV Aura Profi. Це були найскладніші пошуки в моєму житті. Апарат вже передав у Одеську інфекційну лікарню. Із засобами індивідуального захисту ситуація ще складніша. Шукаємо, збираємо по крихтах", – написав Степанов.

Максим Степанов закупив для Одеської інфекційної лікарні апарат ШВЛ

Зазначимо, що знайти це обладнання вдалося поки тільки йому. Зараз у всьому світі це є першою необхідністю для важких пацієнтів із COVID-19. Лікарні стають в чергу за ШВЛ, а виробники не встигають виконувати замовлення. Причому без ШВЛ врятувати людину з ускладненням від коронавірусу неможливо.

Політик додав, що "із засобами індивідуального захисту ситуація ще складніша". І звернувся до друзів і підписників за допомогою.

"Друзі, не проходимо повз. Прохання до всіх, у кого є фінансова можливість або вихід на виробників чи постачальників, приєднуйтеся", – написав колишній глава Одеської ОДА.

Зауважимо, що на весь регіон у наявності є всього 136 таких апаратів. Волонтери б'ють на сполох і називають це катастрофою. Така ж ситуація з одноразовими костюмами біозахисту – наразі їх 150 за добової потреби в 7600.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що Кабмін повинен вжити термінових заходів для порятунку економіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 11 осіб закриті на карантин у зв'язку з підозрою на коронавірусну інфекцію.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!