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18 березня • оновлено в 11:15
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Ексгубернатор Степанов закупив для Одеської інфекційної лікарні апарат ШВЛ

2.2т
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Ексгубернатор Одеської області Максим Степанов передав апарат штучної вентиляції легень SV Aura Profi інфекційній лікарні.

Про це він написав на своій сторінці у Facebook. Степанов зазначив, що знайти такий пристрій було складним завданням.

"Друзі, вдалося знайти апарат штучної вентиляції легень SV Aura Profi. Це були найскладніші пошуки в моєму житті. Апарат вже передав у Одеську інфекційну лікарню. Із засобами індивідуального захисту ситуація ще складніша. Шукаємо, збираємо по крихтах", – написав Степанов.

Максим Степанов закупив для Одеської інфекційної лікарні апарат ШВЛ

Максим Степанов закупив для Одеської інфекційної лікарні апарат ШВЛ

Зазначимо, що знайти це обладнання вдалося поки тільки йому. Зараз у всьому світі це є першою необхідністю для важких пацієнтів із COVID-19. Лікарні стають в чергу за ШВЛ, а виробники не встигають виконувати замовлення. Причому без ШВЛ врятувати людину з ускладненням від коронавірусу неможливо.

Політик додав, що "із засобами індивідуального захисту ситуація ще складніша". І звернувся до друзів і підписників за допомогою.

"Друзі, не проходимо повз. Прохання до всіх, у кого є фінансова можливість або вихід на виробників чи постачальників, приєднуйтеся", – написав колишній глава Одеської ОДА.

Зауважимо, що на весь регіон у наявності є всього 136 таких апаратів. Волонтери б'ють на сполох і називають це катастрофою. Така ж ситуація з одноразовими костюмами біозахисту – наразі їх 150 за добової потреби в 7600.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що Кабмін повинен вжити термінових заходів для порятунку економіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 11 осіб закриті на карантин у зв'язку з підозрою на коронавірусну інфекцію.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна Одеса
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Скакл может только для себя купить!
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Журба Валентина
Журба Валентина
Шоб одессит да не нашел? Уважуха
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