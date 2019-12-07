Зима отступает: прогноз погоды в Одессе на выходные

В первый зимний уикэнд, 7 и 8 декабря, одесситов ждет потепление до +9: снега или дождей не ожидается.

Согласно прогнозу синоптиков, небо над Одессой преимущественно будет безоблачным. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе sinoptik.ua

В субботу, 7 декабря, температура воздуха в Одессе составит от +1°С ночью и до +8°С днем, ветер юго-западный, 9-14 м/с.

В воскресенье, 8 декабря, температура ночью: 1°С мороза, днем - от 1°С мороза до +9°С тепла. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне первый снег устроил транспортный коллапс на севере Одесщины.

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