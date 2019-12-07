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7 грудня • оновлено в 08:05
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Зима відступає: прогноз погоди в Одесі на вихідні

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У перший зимовий вікенд, 7 і 8 грудня, одеситів чекає потепління до +9: снігу або дощів не очікується.

Згідно з прогнозом синоптиків, небо над Одесою переважно буде безхмарним. Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Прогноз погоди в Одесі

sinoptik.ua

У суботу, 7 грудня, температура повітря в Одесі складе від + 1°С вночі та до + 8°С вдень, вітер південно-західний, 9-14 м/с.

У неділю, 8 грудня, температура вночі: 1°С морозу, вдень - від 1°С морозу до + 9°С тепла. Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, напередодні перший сніг влаштував транспортний колапс на півночі Одещини.

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Місце
Україна Одеса
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