Все по закону: деньги, найденные в матраце на свалке под Одессой, будут ждать хозяев. Фото

Хозяина матраца с зашитыми в нем деньгами, найденного в канун Нового года на мусорной свалке села Шевченково Килийского района Одесской области, прихожане местной церкви так и не нашли. Потому власти взяли на хранение ”клад”, который, в соответствие с законом, будет ждать хозяина в течение полугода.

Если владелец крупной суммы денег не объявится за 6 месяцев, право распоряжаться этими средствами получит тот, кто их нашел, написал на своей Facebook-странице глава Килийской Объединенной территориальной громады Павел Бойченко (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По его словам, когда необычный случай приобрел резонанс, сразу же объявились несколько человек, заявившие, что являются хозяевами ”денежного” матраца. Однако, никто из них не смог это доказать.

Деньги, найденные в матраце на свалке под Одессой, будут ждать хозяев Facebook Павла Бойченко

”Что касается средств, которые были найдены на свалке в Шевченково. Сразу несколько жителей села заявили о том, что деньги принадлежат именно им, но доказать это никто не смог. Настоятель храма отец Василий сегодня передал средства на хранение в исполком Килийского горсовета, как положено по закону. О передаче денег составлен акт. В течение шести месяцев они будут сберегаться здесь. Если за это время не будет установлен владелец, в соответствии с требованиями законодательства, право распорядиться ими получит человек, который нашел деньги”, – написал глава Килийской ОТГ.

Деньги, найденные в матраце на свалке под Одессой, будут ждать хозяев Facebook Павла Бойченко

Необычную находку на сельской свалке за несколько дней до Нового года посчастливилось сделать небогатой семье из села Шевченково. Несмотря на свое трудное материальное положение, нашедшие матрац с деньгами люди, решили передать средства местному храму, прихожанами которого они являются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на улице Судостроительной на свалке в шалаше жила маленькая девочка. Ребенка накануне Нового года обнаружили волонтеры, которые передали малышку,в Дом ребенка №1. Как выяснилось, девочку бросил на свалке с незнакомыми людьми отец, у которого не было денег ее содержать.

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