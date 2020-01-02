Все по закону: гроші, знайдені в матраці на звалищі під Одесою, чекатимуть господарів. Фото

Господаря матраца з зашитими в ньому грошима, знайденого напередодні Нового року на сміттєзвалищі села Шевченкове Кілійського району Одеської області, парафіяни місцевої церкви так і не знайшли. Тому влада взяла на зберігання "скарб", який, у відповідність до закону, буде чекати господаря протягом півроку.

Якщо власник великої суми грошей не з'явиться за 6 місяців, право розпоряджатися цими коштами отримає той, хто їх знайшов, написав на своїй Facebook-сторінці глава Кілійської Об'єднаної територіальної громади Павло Бойченко (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, коли незвичайний випадок набув резонансу, відразу ж з'явилися кілька людей, які заявили, що є господарями "грошового" матраца. Однак, ніхто з них не зміг це довести.

Гроші, знайдені в матраці на звалищі під Одесою, чекатимуть господарів Facebook Павла Бойченка

"Що стосується коштів, які були знайдені на звалищі в Шевченковом. Відразу кілька жителів села заявили про те, що гроші належать саме їм, але довести це ніхто не зміг. Настоятель храму отець Василь сьогодні передав кошти на зберігання до виконкому Кілійського міськради, як це передбачає закон. Про передачу грошей складено акт. Протягом шести місяців вони будуть зберігатися тут. Якщо за цей час не буде встановлено власника, відповідно до вимог законодавства, право розпорядитися ними отримає людина, яка знайшла гроші ", – написав глава Кілійської ОТГ.

Гроші, знайдені в матраці на звалищі під Одесою, чекатимуть господарів Facebook Павла Бойченка

Незвичайну знахідку на сміттєзвалищі за кілька днів до Нового року пощастило зробити небагатій родині з села Шевченкове. Незважаючи на своє скрутне матеріальне становище, люди, ща знайшли матрац з грошима, вирішили передати кошти місцевого храму, парафіянами якого вони є.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на вулиці Суднобудівній на звалищі в курені жила маленька дівчинка. Дитину напередодні Нового року виявили волонтери, які передали її в Будинок дитини №1. Як з'ясувалося, дівчинку кинув на звалищі з незнайомими людьми батько, у якого не було грошей її утримувати.

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