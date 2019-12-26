Свидетелей не нашлось: история с избиением в военчасти под Одессой получила неожиданный поворот

Служебное расследование не подтвердило факт избиения военнослужащей ВСУ Натальи Кулиш коллегами по воинской части А-3438 в поселке Красноселка Одесской области.

Об этом сообщило издание "Радио Свобода", ссылаясь на представителя оперативного командования "Юг". По словам источника, более 10 военных заявили, что драки не было.

"Почему она [Кулиш] это сделала? Личное оскорбление, недовольство. Военнослужащая подала документы о переводе в другой род войск и, может, думала, что это ускорит как-то процесс. Проводится служебное расследование, и факт драки не подтверждается", – сказал он, добавив, что подтверждается лишь словесная перепалка между коллегами.

Сама Кулиш утверждала, что сослуживцы избили ее за то, что она открыто возмутилась коррупцией в части.

Девушка обвинила двух офицеров в покрытии преступлений: подполковника Дмитрия Ангелюка – в коррупции, а старшего лейтенанта Михаила Савича – в том, что игнорировал ее избиение.

В то же время заместитель министра обороны Иван Руснак заявил, что информацию о возможных избиении и коррупции проверят оперативники НАБУ. В пресс-службе военной прокуратуры Одесского гарнизона сообщили, что дело также расследует Государственное бюро расследований.

Наталья Кулиш usionline.com

Как писал OBOZREVATEL, рядовой солдат Наталья Кулиш заявила, что инцидент произошел 14 декабря. Несмотря на то, что это была суббота, ее якобы вызвали на работу сослуживцы и назначили встречу в парке. Там, как утверждает Кулиш, одна из коллег сильно ударила ее в лицо и толкнула. После этого ей выбили несколько передних зубов.

Пострадавшая раскрыла детали конфликта и заявила, что свидетелем избиения стал старший лейтенант, ротный командир Михаил Савичев.

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