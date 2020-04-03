В поселке под Одессой пронесся смерч. Видео

Под Одессой в поселке Нерубайское в пятницу, 3 апреля, пронесся небольшой смерч. Очевидцам удалось заснять его на телефон.

Об этом сообщает телеграм-канал xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Природный катаклизм не на шутку напугал людей, которые сняли его из машины. Но смерч "прожил" несколько десятков секунд и рассеялся. Что стало причиной необычного для Одессы явления неизвестно. В приморском городе и окрестностях 3 апреля – сильного ветра не наблюдалось.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ураган, обрушившийся на Одесскую область 24 февраля, привел к экологическому бедствию в районе админграницы Одесщины и Николаевщины. Шквальный ветер разнес миллионы полиэтиленовых пакетов и кульков с местных мусорных свалок на десятки километров.

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