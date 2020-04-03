Главная Новости
3 апреля • обновлено в 14:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

В поселке под Одессой пронесся смерч. Видео

562
Читать материал на украинском

Под Одессой в поселке Нерубайское в пятницу, 3 апреля, пронесся небольшой смерч. Очевидцам удалось заснять его на телефон.

Об этом сообщает телеграм-канал xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Природный катаклизм не на шутку напугал людей, которые сняли его из машины. Но смерч "прожил" несколько десятков секунд и рассеялся. Что стало причиной необычного для Одессы явления неизвестно. В приморском городе и окрестностях 3 апреля – сильного ветра не наблюдалось.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ураган, обрушившийся на Одесскую область 24 февраля, привел к экологическому бедствию в районе админграницы Одесщины и Николаевщины. Шквальный ветер разнес миллионы полиэтиленовых пакетов и кульков с местных мусорных свалок на десятки километров.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одесса Одесса в деталях

Коронавирус. Самое важное

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги