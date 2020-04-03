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3 квітня • оновлено в 14:55
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У селищі під Одесою пронісся смерч. Відео

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Під Одесою в селищі Нерубайське в п'ятницю, 3 квітня, пронісся невеликий смерч. Очевидцям вдалося зняти його на телефон.

Про це повідомляє телеграм-канал xydessa (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Природний катаклізм не на жарт налякав людей, які зняли його з машини. Але смерч "прожив" кілька десятків секунд і розсіявся. Що стало причиною незвичайного для Одеси явища невідомо. У приморському місті і околицях 3 квітня – сильного вітру не спостерігалося.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ураган, що обрушився на Одеську область 24 лютого, призвів до екологічного лиха в районі адмінкордону Одещини та Миколаївщини. Шквальний вітер розніс мільйони поліетиленових пакетів і кульків з місцевих смітників на десятки кілометрів.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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