В Одесі в січні раптово розпустилися екзотичні квіти: яскраві фото

В Одесі в ботанічному саду Національного університету імені Мечникова посеред зими розцвіли два екзотичних квітки. Це Смолосемяннік хвилястий з Австралії і Океанії, а також Гіппеаструм гібридний з Південної Америки.
Про це повідомили на сторінці ботанічного саду Одеського університету в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
Крім того, через аномально теплу зиму в Національному парку "Тузловські лимани" під Одесою почали рости гриби. Про це написав у Facebook співробітник заповідника Руслан Лупашко.
Гриби в парку "Тузловські лимани"
Руслан Лупашко / Facebook
Гриби в парку "Тузловські лимани"
Руслан Лупашко / Facebook
Гриби в парку "Тузловські лимани"
Руслан Лупашко / Facebook
Гриби в парку "Тузловські лимани"
Руслан Лупашко / Facebook
Гриби в парку "Тузловські лимани"
Руслан Лупашко / Facebook
Гіппеаструм гібридний
Ботанічний сад ОНУ / Facebook
Смолосемяннік хвилястий
Ботанічний сад ОНУ / Facebook
Смолосемяннік хвилястий
Ботанічний сад ОНУ / Facebook
Смолосемяннік хвилястий
Ботанічний сад ОНУ / Facebook
Гіппеаструм гібридний
Ботанічний сад ОНУ / Facebook
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, цієї зими в Одесі через аномальну теплу погоду цвіте бузок, розпустилися калина і проліски.
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