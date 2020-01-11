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11 січня • оновлено в 10:58
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В Одесі в січні раптово розпустилися екзотичні квіти: яскраві фото

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В Одесі в ботанічному саду Національного університету імені Мечникова посеред зими розцвіли два екзотичних квітки. Це Смолосемяннік хвилястий з Австралії і Океанії, а також Гіппеаструм гібридний з Південної Америки.

Про це повідомили на сторінці ботанічного саду Одеського університету в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, через аномально теплу зиму в Національному парку "Тузловські лимани" під Одесою почали рости гриби. Про це написав у Facebook співробітник заповідника Руслан Лупашко.

Гриби в парку "Тузловські лимани"

Гриби в парку "Тузловські лимани"

Руслан Лупашко / Facebook

Гриби в парку "Тузловські лимани"

Гриби в парку "Тузловські лимани"

Руслан Лупашко / Facebook

Гриби в парку "Тузловські лимани"

Гриби в парку "Тузловські лимани"

Руслан Лупашко / Facebook

Гриби в парку "Тузловські лимани"

Гриби в парку "Тузловські лимани"

Руслан Лупашко / Facebook

Гриби в парку "Тузловські лимани"

Гриби в парку "Тузловські лимани"

Руслан Лупашко / Facebook

Гіппеаструм гібридний

Гіппеаструм гібридний

Ботанічний сад ОНУ / Facebook

Смолосемяннік хвилястий

Смолосемяннік хвилястий

Ботанічний сад ОНУ / Facebook

Смолосемяннік хвилястий

Смолосемяннік хвилястий

Ботанічний сад ОНУ / Facebook

Смолосемяннік хвилястий

Смолосемяннік хвилястий

Ботанічний сад ОНУ / Facebook

Гіппеаструм гібридний

Гіппеаструм гібридний

Ботанічний сад ОНУ / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, цієї зими в Одесі через аномальну теплу погоду цвіте бузок, розпустилися калина і проліски.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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