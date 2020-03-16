В Одесі влаштували "штурм" Ощадбанку, незважаючи на карантин через коронавірус. Фото

Одесити, і в першу чергу пенсіонери, ігнорують рекомендації медиків утриматися від відвідування місць масового скупчення людей. Вранці 16 березня в карантинній Одесі спостерігалися черги бажаючих вчасно оплатити комунальні послуги.

Зокрема, велика черга з самого ранку вишикувалася в одному з відділень Ощадбанку. Фото скупчення народу опублікував Telegram-канал PavlovskyNews. В описі до двох фотографій також сказано, що аналогічна ситуація з чергами, незважаючи на карантин, спостерігається в Одесі і в інших відділеннях Ощадбанку (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Відзначимо, що автор фото не вказує де саме вони були зроблені. Також на них немає жодної відповідної прив'язки. Тобто, читачеві пропонується повірити автору на слово, при тому, що Telegram-канал PavlovskyNews висвітлює, переважно, ситуацію в столиці.

В Одесі влаштували "штурм" Ощадбанку, незважаючи на карантин Telegram / PavlovskyNews

В Одесі влаштували "штурм" Ощадбанку, незважаючи на карантин Telegram / PavlovskyNews

Як відомо, в Україні введено карантин через всесвітню пандемію коронавіруса. Одна з ключових рекомендацій медиків для всіх без винятку – не відвідувати місця масового скупчення людей. І, в першу чергу, це стосується людей похилого віку, які в силу багатьох причин, схильні до ризику зараження більше за інших.

Подібні рекомендації, зокрема, неодноразово давав українцям головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня в Одесі очікують прибуття перших 50 тестів для визначення захворюваності на коронавірус. Про це стало відомо на апаратній нараді в міськраді.

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