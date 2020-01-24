Главная Новости
24 января • обновлено в 16:00
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

В Одессе установили странный банкомат для великанов. Фото

370
Читать материал на украинском

Сеть позабавил банкомат одесского отделения "ПриватБанка", установленный накануне на проспекте Добровольского, 86.

Банкомат был установлен настолько высоко, что люди просто не могли до него дотянуться: им приходилось влазить на стену дома, сообщает OBOZREVATEL.

В Одессе установили очень странный банкомат

В Одессе установили очень странный банкомат

Маяк

Одесситы шутили, что новый банкомат предназначен исключительно для великанов, а людям с нормальным ростом приходится использовать свои навыки альпинизма и балансировки.

Новости
Иностранец воровал данные банковских карт из банкоматов в Одессе
В Одессе установили очень странный банкомат

В Одессе установили очень странный банкомат

Маяк

Позднее в Приватбанке рассказали, что отделение только переехало в новое помещение и находилось в процессе "легкого ремонта", однако подрядчики уже установили ступеньки перед банкоматом.

Между тем, жители Одессы остались недовольны и новыми ступеньками, так как строители не подумали о инвалидах или молодых матерях с колясками – пандус к банкомату отсутствует.

После резонанса к банкомату приделали ступеньки

После резонанса к банкомату приделали ступеньки

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Одессе сотрудница Ощадбанка разозлила сеть хамским отношением к пенсионерам.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина Одесса
Теги
обманывали банкомат банк новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги