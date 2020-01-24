В Одессе установили странный банкомат для великанов. Фото

Сеть позабавил банкомат одесского отделения "ПриватБанка", установленный накануне на проспекте Добровольского, 86.

Банкомат был установлен настолько высоко, что люди просто не могли до него дотянуться: им приходилось влазить на стену дома, сообщает OBOZREVATEL.

В Одессе установили очень странный банкомат Маяк

Одесситы шутили, что новый банкомат предназначен исключительно для великанов, а людям с нормальным ростом приходится использовать свои навыки альпинизма и балансировки.

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В Одессе установили очень странный банкомат Маяк

Позднее в Приватбанке рассказали, что отделение только переехало в новое помещение и находилось в процессе "легкого ремонта", однако подрядчики уже установили ступеньки перед банкоматом.

Между тем, жители Одессы остались недовольны и новыми ступеньками, так как строители не подумали о инвалидах или молодых матерях с колясками – пандус к банкомату отсутствует.

После резонанса к банкомату приделали ступеньки

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Одессе сотрудница Ощадбанка разозлила сеть хамским отношением к пенсионерам.

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