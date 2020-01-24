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24 січня • оновлено в 17:14
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В Одесі встановили дивний банкомат для велетнів. Фото

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Мережу потішив банкомат одеського відділення "ПриватБанку", встановлений напередодні на проспекті Добровольського, 86.

Банкомат був встановлений настільки високо, що люди просто не могли до нього дотягнутися: їм доводилося влазити на стіну будинку, повідомляє OBOZREVATEL.

В Одесі встановили дуже дивний банкомат

В Одесі встановили дуже дивний банкомат

Маяк

Одесити жартували, що новий банкомат призначений виключно для велетнів, а людям з нормальним ростом доводиться використовувати свої навички альпінізму й балансування.

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В Одесі встановили дуже дивний банкомат

В Одесі встановили дуже дивний банкомат

Маяк

Пізніше у Приватбанку розповіли, що відділення тільки переїхало в нове приміщення і знаходилося в процесі "легкого ремонту", проте підрядники вже встановили сходинки перед банкоматом.

Тим часом, жителі Одеси залишилися незадоволені і новими сходинками, так як будівельники не подумали про інвалідів або молодих матусь з візками – пандус до банкомату відсутній.

Після резонансу до банкомату приробили сходинки

Після резонансу до банкомату приробили сходинки

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Одесі співробітниця Ощадбанку розлютила мережу хамським ставленням до пенсіонерів.

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Місце
Україна Одеса
Теги
обманювали банкомат банк новини Одеси
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