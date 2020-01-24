В Одесі встановили дивний банкомат для велетнів. Фото

Мережу потішив банкомат одеського відділення "ПриватБанку", встановлений напередодні на проспекті Добровольського, 86.
Банкомат був встановлений настільки високо, що люди просто не могли до нього дотягнутися: їм доводилося влазити на стіну будинку, повідомляє OBOZREVATEL.
В Одесі встановили дуже дивний банкомат
Маяк
Одесити жартували, що новий банкомат призначений виключно для велетнів, а людям з нормальним ростом доводиться використовувати свої навички альпінізму й балансування.
В Одесі встановили дуже дивний банкомат
Маяк
Пізніше у Приватбанку розповіли, що відділення тільки переїхало в нове приміщення і знаходилося в процесі "легкого ремонту", проте підрядники вже встановили сходинки перед банкоматом.
Тим часом, жителі Одеси залишилися незадоволені і новими сходинками, так як будівельники не подумали про інвалідів або молодих матусь з візками – пандус до банкомату відсутній.
Після резонансу до банкомату приробили сходинки
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Одесі співробітниця Ощадбанку розлютила мережу хамським ставленням до пенсіонерів.
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