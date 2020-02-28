СБУ в Одесі викрила банду, пов'язану з "почесними консулами"

Контррозвідка СБУ в Одесі припинила функціонування каналу нелегальної міграції в Україні вихідців з країн Близького Сходу.

В організовану злочинну групу входили іноземці, пов'язані з одним з Почесних консульств в Україні та приватними фірмами, повідомляє пресцентр СБУ.

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Зловмисники виготовляли підроблені документи і легалізували їх в іноземній консульській установі. Потім учасники групи передавали їх в органи державної влади для отримання дозволів на перебування в Україні громадян з країн так званого "міграційного ризику".

За результатами проведення слідчих дій спільно з працівниками Національної поліції, в рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 358 Кримінального кодексу України, правоохоронці вилучили документацію, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, що містять докази протиправної легалізації іноземців.

В даний момент правоохоронці вирішують питання про повідомленні фігурантам підозр про вчинення кримінального злочину.

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