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25 марта • обновлено в 16:04
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В Одессе предприниматели вынудили мэрию провести внеочередную сессию: в повестке один вопрос

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Одесский горсовет созывает депутатов на внеочередную сессию. Главный вопрос повестки – предпринимательские льготы на время карантина.

Сессия запланирована на 26 марта, сообщила на своей Facebook-странице депутат Одесского городского совета Лилия Леонидова (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца)

Вынесенный на сессию проект решения всего один. Планируется рассмотреть вопрос о льготах на аренду коммунального имущества.

Предприниматели, которые арендуют у города коммунальную собственность, получат льготную плату в 1 гривну

В проекте предполагается, что льготные перечень распространяется на частные клиники, пляжи и берегозащитные сооружения города. При этом, мэрия обеспечит такую же льготу субарендаторам с частных рук.

В Одесской горсовете состоится внеочередная сессия

В Одесской горсовете состоится внеочередная сессия

Facebook / Лилия Леонидова

В Одесской горсовете состоится внеочередная сессия

В Одесской горсовете состоится внеочередная сессия

Facebook / Лилия Леонидова

Как пишет УСИ данные нюансы проекта вызвали серьезные дискуссии, поскольку речь идет об аптеках, клиниках, магазинах, которые сейчас получают прибыли в связи с ажиотажем из-за карантина. В свою очередь, в мэрии уверяют, что частники учли льготы в ценах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесском горсовете оперативно оправдались относительно “денежного” пакета, найденного в туалете здания “новой мэрии”. Ответственность за историю, в которой сотрудница коммунального учреждения "Одесреклама" оказалась владелицей пакета с 28500 гривен, найденного в служебном туалете муниципалитета, в мэрии возложили лично на нее.

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Украина Одесса
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