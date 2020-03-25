Одеська міськрада скликає депутатів на позачергову сесію. Головне питання порядку денного –підприємницькі пільги на час карантину.

Сесія запланована на 26 березня, повідомила на своїй Facebook-сторінці депутат Одеської міської ради Лілія Леонідова (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця)

Винесений на сесію проект рішення всього один. Планується розглянути питання про пільги на оренду комунального майна.

Підприємці, які орендують у міста комунальну власність, отримають пільгову плату в 1 гривню

У проекті передбачається, що пільговий перелік поширюється на приватні клініки, пляжі і берегозахисні споруди міста. При цьому, мерія забезпечить таку ж пільгу субарендаторам з приватних рук.

В Одеській міськраді відбудеться позачергова сесія Facebook / Лілія Леонідова

В Одеській міськраді відбудеться позачергова сесія Facebook / Лілія Леонідова

Як пише УСІ дані нюанси проекту викликали серйозні дискусії, оскільки мова йде про аптеки, клініки, магазини, які зараз отримують прибуток в зв'язку з ажіотажем через карантин. У свою чергу, в мерії запевняють, що приватники врахували пільги в цінах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській міськраді оперативно виправдалися щодо "грошового" пакета, знайденого в туалеті будівлі "нової мерії". Відповідальність за історію, в якій співробітниця комунального закладу "Одесреклама" виявилася власницею пакета з 28500 гривень, знайденого в службовому туалеті муніципалітету, в мерії поклали особисто на неї.

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