Полиция задержала организатора этнической преступной группировки и ее членов, грабивших в Одессе посетителей развлекательных заведений.

Все члены банды являются рецидивистами, сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В Одессе полиция задержала членов опасной этнической банды ГУ Нацполиции в Одесской области

Злоумышленники заводили беседу с посетителями ночных клубов у выхода в заведение и незаметно крали вещи во время дружеских объятий. Если жертва начинала сопротивляться, то на помощь приходили другие участники группы, которые находились вблизи и наблюдали за ситуацией. Грабители впоследствии сбывали имущество пострадавших, а средства распределяли между членами преступной группировки.

Установив место нахождения фигурантов уголовного производства, правоохранители провели мероприятия для их задержания, а также санкционированные обыски по месту жительства и в автомобилях.

В Одессе полиция задержала членов опасной этнической банды ГУ Нацполиции в Одесской области

Правоохранители изъяли более 330 тыс. грн, а также боеприпасы и вещи, которыми грабители завладели при совершении преступлений.

Организатор и участники группировки ранее уже были осуждены за совершение краж и ограблений. Кроме того, ее лидер и один из членов банды являются подсудимыми за совершение других имущественных преступлений.

Уголовное производство расследуется по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины – 185 (кража), 186 (грабеж) и 187 (разбой).

В Одессе полиция задержала членов опасной этнической банды ГУ Нацполиции в Одесской области

В Одессе полиция задержала членов опасной этнической банды ГУ Нацполиции в Одесской области

В Одессе полиция задержала членов опасной этнической банды ГУ Нацполиции в Одесской области

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, полиция поймала опасных бандитов, терроризировавших магазины в Одессе.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!