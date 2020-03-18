Поліція затримала організатора етнічного злочинного угруповання та його членів, які грабували в Одесі відвідувачів розважальних закладів.

Всі члени банди є рецидивістами, повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Одеській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі поліція затримала членів небезпечної етнічної банди ГУ Нацполіції в Одеській області

Жертвами зловмисників ставали відвідувачі розважальних закладів, яких ті чекали біля виходу або неподалік. Спочатку з ними заводили бесіду, а потім непомітно для громадян, під час так званих дружніх обіймів, забирали їх речі. Якщо особа починала пручатися – на допомогу відразу приходили інші учасники групи, які знаходилися поблизу та спостерігали за ситуацією. Згодом майно потерпілих збували, а кошти розподіляли між всіма членами злочинного угруповання.

Встановивши місце знаходження фігурантів кримінального провадження, правоохоронці провели заходи для їх затримання, а також санкціоновані обшуки за місцем їх проживання і в автомобілях.

В Одесі поліція затримала членів небезпечної етнічної банди ГУ Нацполіції в Одеській області

Правоохоронці вилучили понад 330 тис. грн, а також боєприпаси і речі, якими грабіжники заволоділи при скоєнні злочинів.

Організатор і учасники угруповання раніше вже були засуджені за скоєння крадіжок та пограбувань. Крім того, її лідер і один з членів банди є підсудними за вчинення інших майнових злочинів.

Кримінальне провадження розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу України – 185 (крадіжка), 186 (грабіж) та 187 (розбій).

В Одесі поліція затримала членів небезпечної етнічної банди ГУ Нацполіції в Одеській області

В Одесі поліція затримала членів небезпечної етнічної банди ГУ Нацполіції в Одеській області

В Одесі поліція затримала членів небезпечної етнічної банди ГУ Нацполіції в Одеській області

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, поліція зловила небезпечних бандитів, які тероризували магазини в Одесі.

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