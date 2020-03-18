В Одессе полиция оштрафовала первую маршрутку за нарушение карантина. Видео

В Одессе сотрудники Патрульной полиции якобы оштрафовали водителя одной из маршруток за то, что в салоне находилось более 10 человек.

Очевидцы утверждают, что данный случай произошел днем 18 марта. Соответствующим видео одесситы делятся в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Одессе оштрафовали водителя маршрутка за нарушение правил карантина xydessa

"Штрафанули на 1700 гривен водителя 201 маршрутки за то, что в салоне было 12 человек. Да, мы тоже удивлены", – говорится в описании к видео.

Судя по видео, пассажиры возмутились этим инцидентом и встали на сторону водителя.

"Менты есть менты", – говорят пассажиры на видео.

Отметим, что премьер-министр Денис Шмыгаль 18 марта поручил Нацполиции проконтролировать соблюдение регламента перевозок во время карантина – не более 10 человек в одном транспортном средстве.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в полиции рассказали, как будут ловить нарушителей среди перевозчиков.

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