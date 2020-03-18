В Одесі поліція оштрафувала першу маршрутку за порушення карантину. Відео

В Одесі співробітники Патрульної поліції нібито оштрафували водія однієї з маршруток за те, що в салоні перебувало понад 10 чоловік.

Очевидці стверджують, що даний випадок стався вдень 18 березня. Відповідним відео одесити діляться в соціальних мережах (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі оштрафували водія маршрутки за порушення правил карантину xydessa

"Штрафанули на 1700 гривень водія 201 маршрутки за те, що в салоні було 12 осіб. Так, ми теж здивовані", – йдеться в описі до відео.

Судячи з відео, пасажири обурилися цим інцидентом і встали на сторону водія.

"Менти є менти", – кажуть пасажири на відео.

Відзначимо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль 18 березня доручив Нацполіції проконтролювати дотримання регламенту перевезень під час карантину – не більше 10 чоловік в одному транспортному засобі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в поліції розповіли, як будуть ловити порушників серед перевізників.

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