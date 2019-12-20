В Одесі під Новий рік сталося ще одне природне диво. Фото

На вулицях Одеси 19 грудня через аномально теплу погоду останніх тижнів зацвів бузок.
Багато одеситів ходять в легкому одязі, а на деревах почали з'являтися бруньки. Фотографії рідкісного явища розмістив в Facebook одесит Сергій Курочкін (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
В Одесі посеред зими зацвів бузок
Facebook Сергія Курочкіна
Протягом усього грудня денна температура повітря в місті становила від 12 до 14°С тепла.
В Одесі посеред зими зацвів бузок
Facebook Сергія Курочкіна
В Одесі посеред зими зацвів бузок
Facebook Сергія Курочкіна
Як повідомляв OBOZREVATEL, одесити посеред зими перейшли на шорти і футболки.
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