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20 грудня • оновлено в 12:01
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В Одесі під Новий рік сталося ще одне природне диво. Фото

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На вулицях Одеси 19 грудня через аномально теплу погоду останніх тижнів зацвів бузок.

Багато одеситів ходять в легкому одязі, а на деревах почали з'являтися бруньки. Фотографії рідкісного явища розмістив в Facebook одесит Сергій Курочкін (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі посеред зими зацвів бузок

В Одесі посеред зими зацвів бузок

Facebook Сергія Курочкіна

Новини
В Одесі посеред зими розквітла калина: вражаючі фото

Протягом усього грудня денна температура повітря в місті становила від 12 до 14°С тепла.

В Одесі посеред зими зацвів бузок

В Одесі посеред зими зацвів бузок

Facebook Сергія Курочкіна

В Одесі посеред зими зацвів бузок

В Одесі посеред зими зацвів бузок

Facebook Сергія Курочкіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, одесити посеред зими перейшли на шорти і футболки.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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