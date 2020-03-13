В Одессе ограбили украинскую звезду "Евровидения". Фото и все подробности

В Одессе неизвестный обокрал вокалиста группы-участницы "Евровидения" O'Torvald Евгения Галича.

У известного музыканта была украдена уникальная гитара фирмы "Woodstock". Об этом исполнитель написал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Вокалист O'Torvald Евгений Галич maximum.fm

"Пизд*ц подкрался незаметно! 8 марта в Одессе, возле клуба "Трумэн" в 22:55 из нашего гастрольного буса украли гитару "Woodstock". Гитара уникальна, второй такой не существует. Продать, или публично играть на ней не получится. Палево. Мы имеем видео с камер наблюдения и видели, кто это сделал и выясняем его личность, пока без полиции", – сообщил Галич.

Украденная гитара Евгения Галича

Также музыкант предложил похитителю добровольно вернуть гитару.

"Мы разочарованы. Поверь, оно того не стоит. Есть шанс, без последствий, анонимно вернуть гитару. Понимаем, что просто ошибся. Пиши +380674416116 или otorvalds@gmail.com Или оставь находку администратору клуба "Трумэн", – добавил вокалист O'Torvald.

"Может, кто-то из фанатов ее стырил, типа на память. Возможно, конечно, какой-то гопник, который спалится рано или поздно", "Именные гитары от woodstockguitars пользуются популярностью у воров", "Рука не поднимается поставить лайк, пусть скорее вернётся в твои родные руки", "В Одессе такое часто в последнее время", – поделились в комментариях к посту фанаты группы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, группа O'Torvald в 2017 году представляла Украину на "Евровидении" с песней "Time". Однако по итогам голосования, выступление украинцев набрало лишь 36 баллов, вследствие чего группа заняла 24-е место из 26-ти.

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