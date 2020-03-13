В Одесі пограбували українську зірку "Євробачення". Фото і всі подробиці

В Одесі невідомий обікрав вокаліста групи-учасниці "Євробачення" O'Torvald Євгена Галича.

У відомого музиканта була вкрадена унікальна гітара фірми "Woodstock". Про це виконавець написав на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вокаліст O'Torvald Євген Галич maximum.fm

"Пизд*ц підкрався непомітно! 8 березня в Одесі, біля клубу "Трумен" о 22:55 з нашого турового бусу вкрали гітару “Woodstock”. Гітара унікальна. Другої такої не існує. Продати чи публічно грати на ній не вийде. Палєво.

Ми маємо відео з камер спостережень. Ми бачили, хто це зробив.І з’ясовуємо особу, поки без поліції", – повідомив Галич.

Вкрадена гітара Євгена Галича

Також музикант запропонував викрадачеві добровільно повернути гітару.

"Ми розчаровані. Повір, воно того не варто. Є шанс, без наслідків, анонімно повернути гітару. Розуміємо, що просто помилився. Пиши +380674416116 або otorvalds@gmail.com. Або залиш знахідку адміністратору клубу "Трумен", – додав вокаліст O'Torvald.

"Може хтось з фанатів її стирив, типу на пам'ять. Можливо, звісно, якийсь гопнік, який спалиться рано чи пізно", "Іменні гітари від woodstockguitars користуються популярністю у злодіїв", "Рука не піднімається поставити лайк, нехай швидше повернеться в твої рідні руки", "В Одесі це часто останнім часом", – поділилися в коментарях до посту фанати групи.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, група O'Torvald в 2017 році представляла Україну на "Євробаченні" з піснею "Time". Однак за підсумками голосування, виступ українців набрав лише 36 балів, внаслідок чого група зайняла 24-е місце з 26-ти.

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