В Одесі новий скандал через декомунізацію: справа вже у суді

Міністерство юстиції України звернулося до суду з позовом про зміну назви одеської компанії "Більшовик-Термінал", яка зареєстрована за адресою Катерининська площа, 4, і володіє територією колишнього лінолеумного заводу на околиці міста.

Він також мав назву "Більшовик". Про це пише Думська.

Позов розглядає Одеський окружний адміністративний суд і перше засідання призначене на 26 лютого.

Мін'юст вирішив звернутися до суду після того, як компанія не виконала вимогу про зміну своєї назви. На думку міністерства, воно порушує закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Власники "Більшовик-Термінал" мають намір побудувати на місці зруйнованого заводу житловий комплекс.

В Одесі новий скандал через декомунізацію Таймер

В Одесі новий скандал через декомунізацію Таймер

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі з будівлі гуртожитку Національного університету ім. Мечникова на вулиці Новосельського, 64, 4 лютого націоналісти демонтували останній у місті барельєф Георгія Жукова.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!