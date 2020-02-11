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11 лютого • оновлено в 11:06
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В Одесі новий скандал через декомунізацію: справа вже у суді

1.3т
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Міністерство юстиції України звернулося до суду з позовом про зміну назви одеської компанії "Більшовик-Термінал", яка зареєстрована за адресою Катерининська площа, 4, і володіє територією колишнього лінолеумного заводу на околиці міста.

Він також мав назву "Більшовик". Про це пише Думська.

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Позов розглядає Одеський окружний адміністративний суд і перше засідання призначене на 26 лютого.

Мін'юст вирішив звернутися до суду після того, як компанія не виконала вимогу про зміну своєї назви. На думку міністерства, воно порушує закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Власники "Більшовик-Термінал" мають намір побудувати на місці зруйнованого заводу житловий комплекс.

В Одесі новий скандал через декомунізацію

В Одесі новий скандал через декомунізацію

Таймер

В Одесі новий скандал через декомунізацію

В Одесі новий скандал через декомунізацію

Таймер

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі з будівлі гуртожитку Національного університету ім. Мечникова на вулиці Новосельського, 64, 4 лютого націоналісти демонтували останній у місті барельєф Георгія Жукова.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
Декомунізация новини Одеси
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На кой эти развалины переименовывать? Лoxлы совсем ипанулись, ржака
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фил филька
фил филька
сначала утвердят еб анутый закон потом люди грызуться меж собой. упорыши играют на руку тем кто желает развала страны.
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