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В Одесі негода зірвала підйом танкера "Делфі"

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Одеса в деталях
2,0 т.
Затонулий танкер 'Делфі' в Одесі

Затонулий танкер "Делфі" в Одесі. Neftegaz

Роботи з підняття і відбуксирування затонулого катера "Делфі" в Одесі призупинили 8 вересня через штормове попередження.

Згідно з прогнозом синоптиків, 9 вересня пориви вітру сягатимуть 14 метрів в секунду, що небезпечно для операції, повідомляє "Думская" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Фахівці підкреслили, що для складних суднопіднімальних і буксирувальних робіт потрібно спокійна штильна погода.

При цьому танкер продовжили полегшувати – прибрали обладнання з палуби, видалили труби, сходи та інші агрегати. Роботи з підйому "Делфі" продовжать, як тільки дозволить погода.

Роботи зірвала негода.

Роботи зірвала негода. Думская

Підняття танкера в Одесі призупинили.

Підняття танкера в Одесі призупинили. Думская

Танкер "Делфі".

Танкер "Делфі". Думская

Робочі прибрали обладнання з палуби.

Робочі прибрали обладнання з палуби. Думская

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

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