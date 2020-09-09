В Одесі негода зірвала підйом танкера "Делфі"

Роботи з підняття і відбуксирування затонулого катера "Делфі" в Одесі призупинили 8 вересня через штормове попередження.

Згідно з прогнозом синоптиків, 9 вересня пориви вітру сягатимуть 14 метрів в секунду, що небезпечно для операції, повідомляє "Думская" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Фахівці підкреслили, що для складних суднопіднімальних і буксирувальних робіт потрібно спокійна штильна погода.

При цьому танкер продовжили полегшувати – прибрали обладнання з палуби, видалили труби, сходи та інші агрегати. Роботи з підйому "Делфі" продовжать, як тільки дозволить погода.

Роботи зірвала негода. Думская

Підняття танкера в Одесі призупинили. Думская

Танкер "Делфі". Думская

Робочі прибрали обладнання з палуби. Думская

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

біля одеського пляжу "Дельфін" 26 серпня майже підняли з моря танкер "Делфі" (Delfi), який затонув ще 21 листопада 2020 року.

Однак вже 3 вересня в Одесі знову трапився розлив нафтопродуктів із затонулого танкера.

6 вересня почали фінальний етап робіт з підняття і відбуксирування танкера "Делфі". Він буде проходити в п'ять кроків.

Чиновники влаштували ажіотаж навколо завершального етапу по підняттю затонулого танкера "Делфі".

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