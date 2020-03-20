В Одессе "накрыли" гараж, в котором нелегально изготовлялись медицинские маски. Подпольный "цех" работал в одном из спальных районов города.

Фото незаконного производства опубликовал Telegram-канал XYDESSA (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Гараж, в котором нелегально производились медицинские маски, находится на улице Генерала Петрова. Санитарные нормы, необходимые к соблюдению при подобном производстве не соблюдались.

Напомним, после введения карантина в Одессе и области из аптек резко исчезли медицинские маски. Зато объявления об их продаже теперь можно встретить в других торговых точках, где средства индивидуальной защиты продаются втридорога.

В Одессе "накрыли" гараж, где нелегально производились медицинские маски Telegram / XYDESSA.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель руководителя сектора превенции районного отделения полиции Одессы задержан за вымогательство денег от частного предпринимателя. Правоохранителя поймали "на горячем" 19 марта – сразу после получения взятки.

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