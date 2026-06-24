Подействовал ли ультиматум Зеленского? На границе с Беларусью уже третьи сутки не фиксируют российских "шахедов"

В течении последних трех суток вдоль белорусско-украинской границы не фиксируются пролеты российских дронов-камикадзе Shahed-136. Вероятно, антенны-ретрансляторы на территории Беларуси прекратили работу.

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Об этом сообщает белорусское оппозиционное издание "Флагшток". В этом году в конце весны и в начале лета такие пролеты были массовыми.

Дроны из Беларуси больше не летают

Последний раз такой случай фиксировали утром в воскресенье, 21 июня, когда Воздушные силы ВСУ сообщали о движении дронов на северо-западе Черниговской области вдоль границы с Беларусью в направлении Славутича.

Один из них впоследствии залетел на территорию Беларуси и пролетел над Гомельской и Брестской областями.

Все последующие дни Россия атаковала дронами Черниговскую область, однако направляла их по другим маршрутам, обходя границу с Беларусью. Белорусские наблюдатели предполагают, что изменение маршрута связано с тем, что россияне отключили антенны-ретрансляторы на белорусской территории, с помощью которых они корректировали свои атаки на Украину.

В настоящее время отключение антенн стало главным условием ультиматума президента Украины Владимира Зеленского самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Срок его действия истекает в пятницу.

До этого фиксировались постоянные перемещения групп российских дронов-камикадзе вдоль белорусско-украинской границы. Их запускали из Брянской области курсом на запад.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Беларусь продолжает помогать России наносить удары по украинской территории. По его словам, на белорусской территории работают антенны-ретрансляторы, которые используются для корректировки российских ударов по гражданским объектам, и если Минск не отключит их в ближайшее время, то Украина сама это сделает.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия поддержала право Украины на самооборону после заявления Владимира Зеленского. Брюссель считает, что Беларусь остается одним из ключевых союзников РФ.

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