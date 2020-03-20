В Одесі "накрили" гараж, в якому нелегально виготовлялися медичні маски. Підпільний "цех" працював в одному зі спальних районів міста.

Фото незаконного виробництва опублікував Telegram-канал XYDESSA (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Гараж, в якому нелегально вироблялися медичні маски, знаходиться на вулиці Генерала Петрова. Санітарні норми, необхідні для дотримання при подібному виробництві не дотримувалися.

Нагадаємо, після введення карантину в Одесі і області з аптек різко зникли медичні маски. Зате оголошення про їх продаж тепер можна зустріти в інших торгових точках, де засоби індивідуального захисту продаються втридорога.

В Одесі "накрили" гараж, де нелегально вироблялися медичні маски Telegram / XYDESSA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник керівника сектору превенції районного відділення поліції Одеси затримано за вимагання грошей від приватного підприємця. Правоохоронця зловили "на гарячому" 19 березня – відразу після отримання хабара.

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