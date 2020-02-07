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8 февраля • обновлено в 07:37
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В Одессе наглого вора настигла мгновенная карма: опубликовано видео

8.5т
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В Одессе экипаж Патрульной полиции 7 февраля задержал уличного грабителя, который напал на прохожего прямо на глазах правоохранителей.

Момент грабежа и последующего задержания преступника попал на видеокамеру патрульного автомобиля, сообщает пресс-служба управления Патрульной полиции Одессы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Уличного грабителя в Одессе настигла мгновенная карма

Уличного грабителя в Одессе настигла мгновенная карма

Во время патрулирования Приморского района патрульные заметили, как мужчина ударил прохожего, вырвал у него из рук сумку и бросился бежать.

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Полицейские пустились в погоню за грабителем и догнали его за считанные минуты. 26-летний нарушитель оказывал сопротивление при задержании, толкал полицейских и пытался сбежать, но у него ничего не вышло. Преступника доставили в отделение полиции.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, полиция поймала опасных бандитов, терроризировавших магазины в Одессе.

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Место
Украина Одесса
Теги
задержание новости Одессы
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Smith Leon
Smith Leon
Постановка!!! Бежали за одним - а поймали другого!!!
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Smith Leon
Smith Leon
И кто кого догнал??? Полицаи решили пропиариться?!!! Случайно засняли бегущего чувака которого преследовали титушки с палкой или ...???! И где момент задержания??????
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Он не нахабный он просто идиот)))))))))
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