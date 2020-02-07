В Одесі нахабного крадія наздогнала миттєва карма: опубліковане відео

В Одесі екіпаж Патрульній поліції 7 лютого затримав вуличного грабіжника, який напав на перехожого просто на очах правоохоронців.

Момент грабежу і подальшого затримання злочинця потрапив на відеокамеру патрульного автомобіля, повідомляє пресслужба управління Патрульної поліції Одеси (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вуличного грабіжника в Одесі наздогнала миттєва карма

Під час патрулювання Приморського району патрульні помітили, як чоловік вдарив перехожого, вирвав у нього з рук сумку і кинувся бігти.

Поліцейські кинулися в погоню за грабіжником і наздогнали його за лічені хвилини. 26-річний порушник чинив опір при затриманні, штовхав поліцейських і намагався втекти, але у нього нічого не вийшло. Злочинця доправили у відділок поліції.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, поліція впіймала небезпечних бандитів, які тероризували магазини в Одесі.

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