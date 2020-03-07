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7 марта • обновлено в 17:08
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В Одессе массово "заминировали" больницы, торговые центры, гостиницы и вокзалы

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В Одессе утром 7 марта неизвестный сообщил в полицию о "минировании" множества объектов города.

Правоохранители, взрывотехники и спасатели проверили информацию об угрозах взрывов, но ничего не обнаружили, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

Телефонный терроризм

Телефонный терроризм

rudana.com.ua

Сообщается, что среди объектов, которые "заминировал" телефонный террорист – медицинские учреждения, торговые центры, гостиницы и вокзалы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года Кабинет Министров Украины одобрил законопроект об усилении ответственности за ложные сообщения о минировании. Речь идет о лже-минировании зданий, больниц, учебных заведений и других общественно важных объектов, вывод из строя которых может причинить имущественный ущерб и представлять угрозу для жизни и здоровья людей. Отныне подозреваемым в этом преступлении грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

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Место
Украина Одесса
Теги
минирование новости Одессы
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