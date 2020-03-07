В Одесі масово "замінували" лікарні, торгові центри, готелі і вокзали

В Одесі вранці 7 березня невідомий повідомив в поліцію про "мінування" безлічі об'єктів міста.

Правоохоронці, вибухотехніки і рятувальники перевірили інформацію про погрози вибухів, але нічого не виявили, повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.

Телефонний тероризм rudana.com.ua

Повідомляється, що серед об'єктів, які "замінував" телефонний терорист – медичні установи, торговельні центри, готелі і вокзали.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2019 року Кабінет Міністрів України схвалив законопроект про посилення відповідальності за неправдиві повідомлення про мінування. Йдеться про лже-замінування будівель, лікарень, навчальних закладів та інших суспільно важливих об'єктів, виведення з ладу яких може заподіяти майнову шкоду і становити загрозу для життя і здоров'я людей. Відтепер підозрюваним в цьому злочині загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 8 років з конфіскацією майна.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!