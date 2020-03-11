В Одесі через карантин у зв'язку з коронавірусом буде скасований легендарний фестиваль сміху "Гуморина".

Фестиваль, на який в Одесу щорічно приїжджають сотні тисяч туристів, мав відбутися 1 квітня 2020 року та охопити традиційну карнавальну ходу й велику кількість масових заходів, повідомляє OBOZREVATEL.

Гуморина в Одесі скасовується Траса Е-95

Таке рішення ухвалили на екстреному засіданні 11 березня члени міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на чолі з віцемером Одеси Павлом Вугельманом.

Водночас не виключається можливість того, що за сприятливого розвитку подій "Гуморина" вперше за свою історію може бути перенесена на більш пізні терміни.

Туристи на одеській "Гуморині" Траса Е-95

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Кабінет міністрів України ввів тритижневий карантин через коронавірус по всій країні – до 3 квітня.

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