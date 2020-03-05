В Одессе дерзкие грабители выкрали из автомобиля 50 тысяч долларов

В Одессе неизвестные преступники 4 марта похитили из припаркованного автомобиля портфель с крупной суммой денег.
Инцидент произошел на Французском бульваре. Автомобиль принадлежал местному предпринимателю, пишет издание УНН.
В Одессе дерзкие грабители выкрали из автомобиля $50 тысяч
УНН
Один из преступников подошел к припаркованному автомобилю Volkswagen Touareg и, открыв незапертую дверь, забрал портфель, в котором были деньги в сумме более 50 тысяч долларов, а также ноутбук и документы на автомобиль.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины ("Кража").
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе грабители на скорости проволокли мужчину на своем авто.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!