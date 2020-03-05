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5 марта • обновлено в 15:15
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В Одессе дерзкие грабители выкрали из автомобиля 50 тысяч долларов

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В Одессе неизвестные преступники 4 марта похитили из припаркованного автомобиля портфель с крупной суммой денег.

Инцидент произошел на Французском бульваре. Автомобиль принадлежал местному предпринимателю, пишет издание УНН.

В Одессе дерзкие грабители выкрали из автомобиля $50 тысяч

В Одессе дерзкие грабители выкрали из автомобиля $50 тысяч

УНН

Один из преступников подошел к припаркованному автомобилю Volkswagen Touareg и, открыв незапертую дверь, забрал портфель, в котором были деньги в сумме более 50 тысяч долларов, а также ноутбук и документы на автомобиль.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины ("Кража").

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе грабители на скорости проволокли мужчину на своем авто.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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