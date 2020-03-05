В Одесі зухвалі грабіжники викрали з авто 50 тисяч доларів

В Одесі невідомі злочинці 4 березня викрали з припаркованого авто портфель з великою сумою грошей.

Інцидент стався на Французькому бульварі. Автомобіль належав місцевому підприємцю, пише видання УНН.

В Одесі зухвалі грабіжники викрали з авто $50 тисяч УНН

Один із злочинців підійшов до припаркованого автомобілю Volkswagen Touareg та відкривши незачинені двері, забрав портфель, в якому були гроші в сумі понад 50 тисяч доларів, а також ноутбук і документи на автомобіль.

За даним фактом розпочато досудове розслідування по ст. 185 КК України ("Крадіжка").

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі грабіжники на швидкості проволокли чоловіка на своєму авто.

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