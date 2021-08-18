В Черное море вошел итальянский ракетный эсминец. Фото

В среду, 18 августа, в Черное море вошел итальянский ракетный эсминец "Luigi Durand de la Penne" (D 560). О целях пребывания корабля НАТО в акватории пока не сообщается.

Об этом в Twitter написал шипспоттер Йорук Исик (Yoruk Isik), который сообщает данные о движении военных кораблей через пролив Босфор, Турция.

"Ракетный эсминец класса Luigi Durand de la Penne прошел через пролив Босфор в сторону Черного моря. D560 вооружен ракетами MBDA Teseo Mk 2/A", – написал он.

Издание "Думская" пишет, что предварительно эсминец пробудет в нашем регионе до 27 августа. Добавим, что ранее Luigi Durand de la Penne заходил в Черное море и находился в порту Одессы с 4 по 7 сентября 2017 года.

Видео дня

Длина корабля 147 метров, ширина – 16 м, осадка – 6,7 м. Водоизмещение около 5 тысяч тонн, максимальная скорость 31 узел.

Корабль оснащен 127-мм пушкой и тремя 76-мм орудиями. На вооружении имеется пусковая установка Мк-13 для запуска ракет RIM-66/67 Standard и ракет Selenia Aspide.

Эскадренный миноносец типа "Луиджи Дуранд де ла Пенне" был разработан на замену устаревшим эсминцам типа "Импавидо". Сначала такие корабли имели названия "Animoso" и "Ardimentoso", но в 1992 году, незадолго до вступления в строй их переименовали в честь боевых пловцов времен Второй мировой войны.

Корабли могут вести борьбу с подводными лодками и надводными кораблями, средствами воздушного нападения, а также оказывать огневую поддержку десанта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 мая в порт Одессы зашел корабль американской береговой охраны USCGC Hamilton (WMSL-753).