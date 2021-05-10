Корабль НАТО зашел в порт Одессы. Фото и видео

В понедельник, 10 мая, в порт Одессы зашел корабль американской береговой охраны USCGC Hamilton (WMSL-753).

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Командования 6-го флота США. Как отмечает "Думская", корабль пришвартовался на 15 причале Морвокзала.

"Катер "Гамильтон" прибыл в Одессу для запланированного посещения порта после завершения учений ВМС Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, что в апреле стало известно, что корабль американской береговой охраны USCGC Hamilton (WMSL-753) направился в акваторию Черного моря.

28 апреля патрульный катер Hamilton впервые за 13 лет вошел в Черное море. Он провел учения с турецким фрегатом "Явуз". С 4 по 6 мая гостил в порту Батуми, проведя до захода в порт учения с грузинскими катерами типа "Айленд".

8 мая военные корабли Российской Федерации вмешались в процесс военных учений США и Украины на Черном море.

USCGC Hamilton – четвертый фрегат типа Legend, введенный в состав береговой охраны в декабре 2014 года. Длина 127 метров, ширина 16, осадка 6,4 метра. Полное водоизмещение 4180 тонн. Скорость свыше 28 узлов, экипаж 111 человек, включая 15 офицеров.

Вооружение: 57-мм пушка Mk110, четыре пулемета Браунинг, система ближнего боя Block 1B Phalanx, различное радиоэлектронное оборудование, в том числе система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), вертолет MH-65 Dolphin и пара беспилотных летательных аппаратов типа VUAV.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта в Черное море вошла вторая постоянная морская группа кораблей Североатлантического альянса (НАТО) SNMG2.